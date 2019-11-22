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بث مباشر.. انطلاق مؤتمر إفريقيا 2019 بحضور السيسي

الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا لانطلاق فعاليات مؤتمر إفريقيا 2019 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة.

ويحضر المنتدى عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء ومنظمات رجال الأعمال من مختلف الدول الإفريقية، إضافة إلى أنه يحضره نحو 2000 شخص من ممثلى شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين.

ويهدف المؤتمر إلى تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية، كما أنه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن اتفاقيات تنموية واستثمارية بين شركاء التنمية ودول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى أن جلسات المؤتمر ستتناول موضوعات البنية الأساسية والطاقة المتجددة والتحول الرقمي في إفريقيا، وموضوعات ريادة الأعمال، وتمكين المرأة، والاستثمار في رأس المال البشري.

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