تفاصيل عودة هند صبري لدراما رمضان 2020

قررت النجمة التونسية هند صبري العودة مرة أخرى لعالم الدراما التلفزيونية بعد غياب دام لعامين عقب آخر مسلسلاتها "حلاوة الدنيا" والذي شاركت فيه البطولة مع الفنان ظافر العابدين وتم عرضه في موسم رمضان 2017، ولاقى نجاحًا كبيرًا.



وعلمت "الدستور"، أن هند صبري قد استقرت على نص درامي سينتمي لأعمال الدراما الاجتماعية، حيث ستعمل على مناقشة قضية تخص المرأة، وذلك في العمل المنتظر مشاركته في رمضان 2020.



هند صبري قد ابتعدت عن الدراما التلفزيونية لعامين متتاليين بسبب انشغالها بالجانب السينمائي حيث قامت بالمشاركة في أربع أعمال مختلفة شاركت خلالهما في العديد من المهرجانات الدولية.



حيث قدمت أفلام وهي "الفيل الأزرق 2" و"الممر" و"الكنز2" و"نورا تحلم".