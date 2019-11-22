سبب تسمية القمر الصناعي المصري الجديد بـ "طيبة 1" (فيديو)

كشف الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن الهدف من تسمية القمر الصناعي الجديد بـ "طيبة 1"، مشيرًا إلى أن الاسم جاء من بلدة طيبة، وأن "نايل سات" تم تسميته في الماضي من النيل.



وأضاف "القوصي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن القمر الصناعى "طيبة 1" متخصص فى الإنترنت والاتصالات فقط، وليس له علاقة بالبث التلفزيوني، لافتًا إلى أن مصر دخلت مجال الفضاء من 2007، حيث أن ترتيبها يأتى فى المنتصف.



وأوضح "القوصي"، أن هناك دول فضائية متقدمة مثل الصين وأمريكا وروسيا واليابان وألمانيا وإيطاليا، مؤكدًا أن مصر تسعى للدخول فى الدول المتقدمة فى المجال الفضائي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه البرامج التى تتم فى مجال الفضاء.