نشرة أخبار العرب.. الجمعة 22 نوفمبر

نشرة أخبار العرب ترصد أهم الأحداث والتطورات فى العالم العربى وتحديدا المنطاق الأكثر سخونة، في محاولة لضبط البوصلة حول ما يعانيه وطننا الأكبر، كما ترصد إنجازات وتطلعات المناطق المستقرة ونقل تطلعهم إلى غد أفضل.



مصر

- اليوم ينطلق مؤتمر إفريقيا 2019 تحت عنوان "استثمر في إفريقيا"، بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.



لبنان

-الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري يشاركون العرض العسكري في الذكرى الـ 76 للاستقلال.



-اليوم انطلاق جولة جديدة من المظاهرات فى الشوارع والميادين الرئيسية بالتزامن مع يوم الاستقلال.



- اليوم تم حرق تمثال الثورة في بيروت.



العراق

-استمرار المظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية في بغداد.

-إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد، عقب إطلاق قنابل الغاز من قبل قوات الأمن.

-اليوم تم استئناف العمل بميناء أم القصر وتم دخول 100 صهريج محمل بالنفط.



فلسطين

-تأجيل مسيرات العودة وكسر الحصار للأسبوع الثانى على التوالى.

-حزب العمال البريطانى يدرج الاعتراف بدولة فلسطين فى برنامجه الانتخابى.

-3 هجمات من قبل المستوطنين على الأهالى في نابلس.



اليمن

- اليمن يدين تسليم إيران مقاره الدبلوماسية لجماعة الحوثى.

- استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بساحل حضرموت عقب 5 سنوات من التوقف.



إيران

- استمرار المظاهرات فى إيران بالرغم من حملة الاعتقالات.

- منظمة حقوق الإنسان في الأحواز جنوب إيران تطالب بإيفاد لجنة تقصي حقائق إلى إيران.



الجزائر

- استمرار المظاهرات التى تطالب برحيل قائد الجيش وضد إجراء الانتخابات.