جنيفر لوبيز وجهاً إعلانياً لـCoach

"جنيفر لوبيز"، نجمة عالمية وفنانة استعراضية ذات اسلوب متفرد، حاصلة على عدد من الجوائز، من خلال حياة مهنية ناجحة دون أن تتخلى عن ثقافة نيويورك التي تنحدّر منها، اختارتها العلامة التجارية Coach كوجه جديد لها.



"يراودني إحساس رائع بشأن هذا التعاون مع Coach لطالما كنت معجبة بهذه العلامة المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتجسّد المجموعة المقبلة أسلوبي الشخصي بامتياز، فهى تمزج بين الأسلوبين العصري والراقي"، هكذا عبرت لوبيز عن مشاركتها مع دار الأزياء التي ستشمل حملات إعلانية عالمية للقطع الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية، ابتداءً من موسم ربيع 2020 بحسب صحيفة "daily mail".



وعلق مدير علامة Coach، ستيوارت فيفيرز فيما يخص سبب اختيارهم لجنيفر قائلًا:"لوبيز شخصية مميزة تتمتع بالإصرار والعزم فقد رسمت طريقها الخاص وابتعدت عن التقليد، وهي هذه السمات التي تجسّد روح Coach وحملتها الجديدة"، موضحًا ان السبب الرئيسي فيس اختياره لها أنها أثارت إعجابه عندما حملت حقائب Coach Signature في فيديو كليب All I Have في عام 2002.



جدير بالذكر أن دار Coach تأسست منذ 78 عامًا، وتميزت بالقدرة والتعبير الحقيقي عن الذات، كما تُعرف الماركة اليوم بروح التفاؤل والإدماج والأصالة التي لطالما تجسّدت في إرثها المتمثّل بأسلوب نيويورك والتصاميم الجلدية المنفذة بحرفية عالية ومواد عالية الجودة.