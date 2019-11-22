سرقة 36 ألف جنيه من خزينة شركة بالنزهة

كشفت تحريات رجال المباحث عن تورط عامل في سرقة خزينة أموال شركة بالنزهة، وبالفحص والتحري تبين أن المتهم سبق وعمل في هذه الشركة.



وأضافت التحريات، أن المتهم قام بعمل نسخة لمفتاح الشركة وقت عمله بها، وخطط لسرقتها ليلًا، وتمكن من الاستيلاء على 36 ألف جنيه من الخزينة، وتم القبض عليه بمعرفة رجال المباحث بعد كشف الواقعة.



القضية بدأت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة، يفيد بأن"أ. ع. ع"، 70 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والخدمات الاستثمارية، أبلغ عن اكتشافه سرقة 36 ألف جنيه من داخل الخزينة بالشركة عمله، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.



وبالانتقال والمعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، والاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة، وفحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة، توصل رجال المباحث إلى أن وراء الجريمة "أ. م. ح" 52 سنة عامل سابق بالشركة.



بإعداد الأكمنة اللازمة في أماكن تردد المتهم، تمكنت قوة من وحدة مباحث النزهة من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا ًلسابقة عمله بالشركة محل البلاغ، وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية داخل خزينة مكتبه، تمكن من اصطناع نسخة من مفاتيح الشركة والخزينة إبان عمله بها وخطط لسرقتها، وتمكن من الدخول الشركة ليلًا وفتح الخزينة وسرق المبلغ المشار إليه ولاذ بالفرار.



وبإرشاده ضبط رجال المباحث 26 ألف جنيه، وأقر المتهم بإنفاق باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.