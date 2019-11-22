حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 نوفمبر 2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:40 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:
مهيًا:تبدأ يومك مع باشراقة وتعيش وقتا مناسبًا لإنجاز مهني تراه ملحًا، كما ستفتح أمامك أبوابا كانت مغلقة.
عاطفيًا: علاقتك بمن تحب والتي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتًا، فتفكر جديًا في الزواج والاستقرار.
صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد عن المأكولات الدسمة والحلويات وتناول المأكولات الصحية فقط.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.