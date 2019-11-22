حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:





مهيًا:تبدأ يومك مع باشراقة وتعيش وقتا مناسبًا لإنجاز مهني تراه ملحًا، كما ستفتح أمامك أبوابا كانت مغلقة.





عاطفيًا: علاقتك بمن تحب والتي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتًا، فتفكر جديًا في الزواج والاستقرار.





صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد عن المأكولات الدسمة والحلويات وتناول المأكولات الصحية فقط.



