حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 22 نوفمبر 2019
الجمعة 22/نوفمبر/2019 - 05:42 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: تسير الأمور بشكل جيد، وتتمتع بكل ما تحتاج من عزيمة صلبة ومعنويات مرتفعة وحظوظ تدعم مشاريعك.
عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.
صحيًا: انتبه لصحتك، تجنب التعرض للشمس أو الأضواء القوية، لا تقم بمجهود غير اعتيادي، وعالج الأمراض التي تظهر فجأة فورًا.
جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.