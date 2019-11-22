حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: تسير الأمور بشكل جيد، وتتمتع بكل ما تحتاج من عزيمة صلبة ومعنويات مرتفعة وحظوظ تدعم مشاريعك.





عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.





صحيًا: انتبه لصحتك، تجنب التعرض للشمس أو الأضواء القوية، لا تقم بمجهود غير اعتيادي، وعالج الأمراض التي تظهر فجأة فورًا.



