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توفيق عكاشة: 50% من اقتصاد أمريكا قائم على استثمارات العرب

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 10:31 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
أحلام عبدالرحمن
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استنكر الإعلامي توفيق عكاشة، ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في أمريكا، قائلًا إن 50% من اقتصاد أمريكا قائم على استثمارات العرب.

وأضاف عكاشة خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "استثمارات السعودية بقيمة 181 مليار دولار، واستثمارات الكويت بقيمة 44 مليار دولار، واستثمارات الإمارات بقيمة 37 مليارا، واستثمارات العراق بقيمة 32 مليار دولار.

وأردف: "العرب سلموا فلوسهم للأمريكان، ومن يحكم أمريكا كاملًا ليس القوميين، وإنما معتنقو الديانة اليهودية".

واستطرد عكاشة، قائلًا إن العائلات الأربع الكبرى وضعت خطة لبدء حرب هرمجدون في عام 2021، والتي تهدف للقضاء على 40% من العرب، وبدأت من سبتمبر 2001، بينما أولى مراحلها الفعلية في 2021.

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