حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 22 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: حافظ على توازنك حتى لا تصاب بخيبة أمل، حاول أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لتأجيل التسويات والمماطلة، ولا تورط نفسك في مشاريع كبيرة.

عاطفيًا: تعود عن قرار، أو تعاود اللقاء يمن تحب، أو تبادر إلى مواجهة إيجابي، تتطوّر الأمور بصورة إيجابية مهما تكن المعطيات غامضة.

صحيًا: انه يوم مخيب للآمال، ربما تستاء خلاله من تصرف أحدهم أو من التباس وسوء تفاهم فيسبب لك توترًا في الأعصاب.



الثور

مهنيًا: يكون هذا اليوم مليئًا بالأحداث الجيدة التي تبشر بالأرباح وبمكاسب عديدة، حتى لو تأجلت بعض المساعي فإن الامور تسير بشكل جيد وتبدو النتائج ايجابية.

عاطفيًا: لا تقلق عزيزي لوضعك العاطفي لأن الامور تعود الى مسارها الطبيعي وتعود الى لقاء الحبيب كما كنت تفعل من قبل.

صحيًا: أسباب متعددة تجدها وراء الوهن الذي تشعر به، لكنها سريعة المعالجة وتزول من دون أن تترك أي أثر على صحتك.



الجوزاء

مهنيًا: ترتفع حظوظك وتفرح لانفراج الامور او تسوية، تتسارع الأحداث وتقوم بخطوة مهمة، ويزودك الحظ الحيوية والحماسة.

عاطفيًا: تجرّ عليك الصراحة المتاعب، فانفعالك السريع لا يسمح لك التفكير جيدًا أو ضبط النفس قبل توجيه الكلام، الأمر الذي يجر عليك الخلافات والاتهامات على انواعها.

صحيًا: تتوق إلى الرحلات والأسفار، وهذا يساعدك في المحافظة على صحة جيدة، نظم وقتك لتجد وقتًا للراحة.



السرطان

مهنيًا: حاذر من بعض الخلافات الشخصية وهدىء الأحوال ولا تغامر في اي مجال والمطلوب منك الاهتمام بصحتك وسلامتك وعدم إهمال أي عارض.

عاطفيًا: فرص عديدة لتصحيح الأخطاء التي سببّت تراجعا، وأعتقد انّك ستحظى باهتمام الحبيب وتعاطفه، هذا عدا عن عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم.

صحيًا: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوق محيطك، واسع وراء المناسبات السعيدة.



الأسد

مهنيًا: تكمن القوة في داخلك، وفي عزمك وحزمك، كما في هذا الحدس الذي لا يخطئ، أعط ثقة لأحاسيسك وقرر مستقبلك من دون الرجوع إلى أحد.

عاطفيًا: الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، وقد تفتح أمامك مجالات متعددة وآفاقًا لم تكن تتوقعها

صحيًا: تغضب بسبب عطل أو تأخير أو ربما تقلق بشأن أحد افراد العائلة، فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح الفراش عدة أيام.



العذراء

مهنيًا: تعيش يومًا إيجابيًا ومناسبًا للإقدام على خطوة بنّاءة، فقنوات التواصل ممهدة ومسهلة، وتكون اللقاءات والأبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة.

عاطفيًا: حان الوقت لتنطلق فالحبيب في انتظارك وقد يكون في مكان قريب منهك، وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيدًا.

صحيًا: كن حريصًا على شرب كميات كافية من المياه يوميًا، وهذا أفضل لصحتك، والحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية.



الميزان

مهنيًا: تمر هذا اليوم بتجارب وتنجح، وتهتم بملفات ومواضيع ثقافية وتحقق فوزًا كبيرًا، وتفتح أمامك الآفاق فتستقطب اهتمام المعنيين بمشاريعك وتتلقى عروضًا.

عاطفيًا: تنشط كثيرًا هذا اليوم على مستوى التغزل بالشريك، وتقومان بعمل مشترك تحصدان ثماره في القريب العاجل.

صحيًا: خفف بعض الشيء من ساعات الجلوس الطويلة، وزد من فترات المشي في الأسبوع.



العقرب

مهنيًا: تميل إلى فرض الرأي والمشيئة، وتنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن يجب أن تعلم أن التعاون يكون مدخلًا الى النجاح وحاول إيجاد مخارج من دون تشنّج.

عاطفيًا: يقف الحظ إلى جانبك ويزودك طاقة كبيرة وحماسة قل نظيرها لكي تؤمن بالحب، وتسمع جوابًا سارًّا أو تتلقى خبرًا تترقبه منذ مدة.

صحيًا: ابتعد عن الفوضى والإرباك وانصح لك الاختلاء بنفسك وتجنّب الناس والضجيج، ولطّف الأجواء وتجنّب المشاكل مع المحيطين بك.



القوس

مهنيًا: تحصل على دعم وتأييد وتنجح في إقناع المعنيين بفكرة أو مخطّط، صوتك لامع ويصل إلى آذان الكثيرين فيلقى من قبلهم تجاوبًا وانتباهًا.

عاطفيًا: تصبح الحياة العاطفية أكثر عذوبة، فتنفرج الأسارير، وتتخذ قرارًا يريح بالك، أوتخفُّ الانفعالات، وتصبح أنت أكثر هدوءًا واطمئنانًا.

صحيًا: تصل إلى مرحلة كبيرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث عن الراحة، حاول أن تخفف من الضغوط النفسية التي تحيط بك وابتعد قدر الإمكان عن الأجواء الصاخبة.



الجدي

مهنيًا: عليك أن تلتزم القوانين وأن تتعامل باستقامة مع شتى الأمور المالية التي تبدو مسيطرة على اهتماماتك.

عاطفيًا: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستعيد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه إذا كنت ترغب في الاستقرار فهو الشخص المناسب.

صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المسكنات، فهي تخفف الألم موقتًا، والإكثار منها يكون له ضرر على المدى المنظور.



الدلو

مهنيًا: تسير الأمور بشكل جيد وتتمتع بكل ما تحتاج من عزيمة صلبة ومعنويات مرتفعة وحظوظ تدعم مشاريعك.

عاطفيًا: تعيش أوقاتًا ممتعة مع الشريك اليوم وسط أجواء هادئة، فتجنب حدوث تصادم بينكما مرة أخرى.

صحيًا: انتبه لصحتك، تجنب التعرض للشمس أو الأضواء القوية، لا تقم بمجهود غير اعتيادي، وعالج الأمراض التي تظهر فجأة فورًا.



الحوت

مهنيًا: تبدأ يومك مع بإشراقة وتعيش وقتا مناسبا لانجاز مهني تراه ملحا كما ستفتح أمامك أبوابا كانت مغلقة.

عاطفيًا: علاقتك بمن تحب والتي كانت حتى اليوم تمر بفترات اضطراب تعرف ثباتًا، فتفكر جديًا في الزواج والاستقرار.

صحيًا: تقوم باتباع حمية غذائية منتظمة تجعلك تبتعد عن المأكولات الدسمة والحلويات وتناول المأكولات الصحية فقط.