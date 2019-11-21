افتتاح معرض "القاهرة.. أحبك" بحضور محمد حفظي في الهناجر

افتتح المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، معرض "القاهرة.. أحبك" بسينما الهناجر، والذي تنظمه نانسي علي، ويسلط الضوء على الجذور السينمائية الثرية للقاهرة، التي تعد موطن واحدة من أقدم صناعات السينما في العالم.



ويتيح المعرض للجمهور فرصة زيارة القاهرة من خلال عدسات الكاميرا بالهناجر، فزائر المعرض يستطيع أن يذهب في جولة إلى المدينة باستخدام تقنية التعرف الجغرافي من خلال تطبيق مهرجان القاهرة السينمائي، على الهواتف الذكية ليعيش عدد من مشاهد الأفلام الكلاسيكية في مواقع تصويرها الأصلية.

