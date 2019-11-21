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محطة تل أبيب

رسميًا.. توجيه اتهامات بالرشوة والفساد لنتنياهو

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 06:58 م
نتنياهو
نتنياهو
محمد عمر
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وجه المدعي العام الإسرائيلي، اليوم الخميس، رسميا اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهمًا تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

ووجه المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبليت، اتهاما لنتنياهو، بتلقي رشوة في الملف واتهامه بالخداع وخيانة الأمانة في الملفين.

وأوضحت وزارة القضاء بالاحتلال في بيان مساء اليوم، أن المستشار القضائي قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تشمل تلقي الرشى وخيانة الأمانة والخداع في الملف 4000، وخيانة الأمانة والخداع في الملفين 1000 و2000، خلال توليه منصب رئيس الحكومة ووزير الاتصالات.

كما قرر المستشار القضائي تقديم لوائح اتهام ضد رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش وزوجته، مالك شركة بيزك وموقع "واللا"، وشملت تهم تقديم الرشى والتشويش على الإجراءات القضائية بالإضافة إلى تهم أخرى.

وأعاد بيني جانتس رئيس حزب "أزرق أبيض" أمس، كتاب تكليف تشكيل الحكومة إلى رئيس دولة الاحتلال بعد فشله في تشكيلها، بعد انتهاء المدة الممنوحة لها كما فشل نتنياهو من قبل في تشكيل الحكومة.

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