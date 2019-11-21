عبد الرحمن أبو زهرة يكشف كيف اقتنص بطولة مسرحية من عبدالله غيث

قال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إنه أخذ كثيرا من الأدوار بسبب قوة حفظه، لافتا إلى أن الفنان عمر الحريري خرج من دوره في مسرحية "بداية ونهاية"، فأخذوه للدور بدلا منه.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "المسرحيات كنت حافظها، عبدالله غيث كان بيلعب دور، وأنا جنبه بقول جملتين، ولسبب مرضه واعتزاله المسرح، لعبت البطولة مكانه".



وأردف: "الممثل لا بد أن يكون حاضر البديهة، وقوي الملاحظة، يحفظ الدور وهو منعزل عما حوله".





