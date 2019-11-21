«فخر الصناعة المصرية».. فنان سوري يتمنى العمل مع ياسمين صبري (فيديو)

كشف الفنان السوري معتصم النهار، عن رغبته في العمل مع فنانة مصرية رأى أنه من الممكن أن يشاركها بطولة أحد أعماله.



وقال معتصم النهار في تصريحاته لبرنامج "عرب ورد"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "ياسمين صبري، حسيت إنه من الممكن أن أقدم معها ثنائية حلوة وممكن يجمعنا عمل واحد بحبها وبوجه لها تحية".



يذكر أن أخر أعمال معتصم النهار، كان مسلسل "خمسة ونص"، مع الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، والفنان السوري قصي خولي، وحقق العمل نسبة نجاح كبيرة طوال شهر رمضان.



معتصم النهار يكشف عن الفنانة التي يتمنى أن يمثل معها في المستقبل



ترقبوا التقرير كاملًا الليلة على #عرب_وود@alnaharmoatasem@yasminesabri pic.twitter.com/0F9TKOUxDG — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) November 21, 2019