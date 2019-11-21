"الكابلز" يتصدر المشهد بمهرجان القاهرة السينمائى (صور)

عادة أصبحت تراود أغلبية المشاهير وهي الظهور "كابلز" بالمهرجانات، فالثنائيات على الريد كاربت باتت ظاهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 بدار الأوبرا المصرية.



ظهر عدد كبير من النجوم وأزواجهم بحفل الافتتاح ملفتين للأنظار ذات طلة بارزة، أمثال علا رشدي، وأحمد داوود الذين ظهرا سويًا بلوك مختلف عن مهرجان الجونة بستايل شتوي باللون الأبيض، كذلك الفنان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، والفنان حسين فهمي وزوجته، والفنان محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقي.



كانت إطلالة الفنان آسر ياسين وزوجته مختلفة، حيث ظهر بـ"بالطوا" ثقيل وزوجته بجمبسوت دون أكمام، أما الفنان شريف سلامة وزوجته الفنانة داليا مصطفى كانوا قد ظهرا باطلالتين مختلفتين.



يذكر أن فعاليات المهرجان تتضمن عروض لأحدث الأفلام العالمية المشاركة به، ومن الأفلام المصرية المقرر مشاركتها في الدورة الـ41 من المهرجان "احكيلي، بحر الرمال، البحث عن غزالة، أمين، ونوم الديك في الجبل".



ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر، حيث أن المهرجان يعرض أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح للمخرج مارتن سكورسيزي "الأيرلندي".