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الثقافة

مناقشة ديوان "رسايل نوح" وحفل للفلكلور النوبي بالإسكندرية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
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أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الأربعاء، ندوة لمناقشة ديوان العامية "رسايل نوح"، للشاعر عمرو التركي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تناولت الندوة بالعرض والتحليل الديوان الصادر عن فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويتألف الديوان من ٢٧ قصيدة، منها بنت الحتة، ترام الغلابة، أنا شاعر، بقايا رغيف، وأنا موجود.

شارك في الندوة الشعراء محمود عبد الصمد، وصادق أمين، وعبد المنعم سالم، بحضور نخبة من شعراء ومثقفي الإسكندرية.

من ناحية أخرى، أقام مركز الجزويت الثقافي، حفلا فنيا لفرقة "تانوو" للفلكلور النوبي، بمقره شرق الإسكندرية.

تضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من الأغاني النوبية، بهدف تعريف غير النوبيين بالفلكلور والموسيقى النوبية، بمشاركة مؤسسي الفرقة عبد العظيم العبادي ووليد فتحي.

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