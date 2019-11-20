عمرو عابد على الريد كاربت في افتتاح القاهرة السينمائي

تألق النجم عمرو عابد على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث يشارك بفيلمه لما بنتولد ضمن برنامج بانوراما الفيلم المصري في المهرجان، مرتديًا بدلة من la maison de gamil بمساعدة الستايلست ندا حسام.



يذكر أن هذه هي المشاركة الثالثة لفيلم لما بنتولد في المهرجانات كان بدايتها مهرجان الجونة السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية



ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثًا ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخد طرق غير مشروعه لتحقيق ذلك". وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه دماغ شيطان في شهر ديسمبر، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.