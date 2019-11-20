عبدالله رشدي عن حجاب سما المصري: لا ينتمي للزي الإسلامي

قال عبد الله رشدي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن ما ارتدته سما المصري فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي لا ينتمي للزي الإسلامي.



وأضاف "رشدى"، لـ"الدستور": "بغض النظر عن الذات الفاعلة لذلك فإن شروط الشرع الشريف في الحجاب ألا يصف جرم اي حجم ولا من نوعه، وبناء على ذلك اي زي يصف الجرم أو اللون من الجسد سواء الحجم أو عدا اليدين أو الوجه فهو ليس زي الشرعي المطلوب".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة 29 نوفمبر، ويعرض المهرجان أكثر من 150 فيلما من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.