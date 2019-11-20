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كندة علوش: شريف عرفة "وش الخير" عليّ وسبب قدومي لمصر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:05 م
الفنانة السورية كندة
الفنانة السورية كندة علوش
سناء إسماعيل
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حرصت الفنانة السورية كندة علوش،على تهنئة المخرج شريف عرفة، بتكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 21 والمهداة لروح الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله.

وقالت في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "مبروك للأستاذ العظيم شريف عرفة تكريم مستحق بجدارة عن المسيرة الفنية الرائعة الي أثرت فينا كلنا.. وبالنسبة لي شخصيًا كان وش الخير والسبب إني جيت مصر".

وكان المخرج شريف عرفة، قد تم تكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز في حفل الافتتاح، وقدمتها له الفنانة يسرا.

كما هنأت الفنانة منة شلبي، عن تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز في المهرجان قائلة: "مبرووك حبيبتي الموهوبة الحقيقية الحساسة القمر من برا ومن جوا تستاهلي التكريم العظيم ده".

وأشادت كندة بحفل الافتتاح من حيث التنظيم قائلة: "افتتاح رائع ومشرف بكل تفاصيله، مجهود جبار ظاهر في كل زاوية من زوايا المهرجان، وكما قال رئيس المهرجان محمد حفظي، إن المهرجان ليس مجرد افتتاح وختام ولأن المكتوب باين من عنوانه ننتظر دورة عظيمة ومشرفة تليق باسم مصر.. مبرووك".

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