"سيكودراما لتمكين المرأة" في ورشة عمل بالإسكندرية

أطلق المجلس القومي للمرأة مساء اليوم، ورشة عمل بعنوان "سيكودراما لتمكين المرأة بالإسكندرية"، بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ضمن مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة والمرأة المصرية" الممول من الحكومة اليابانية، وذلك بمركز جزويت الثقافي شرق الإسكندرية.



يستخدم البرنامج المسرح التشاركي، والدراما العلاجية والمسارات المرتكزة إلى فنون الحركة والغناء والارتجال والتمثيل، من أجل التعافي وتدعيم الحوار والتحول المجتمعي، بمشاركة مجموعة من السيدات في الفئة العمرية أكبر من 18 عامًا.



تعمل الورشة على اكتشاف وتطبيق بعض الحلول العملية التي تعزز من الصحة والسواء النفسي والتضامن والتمكين، إلى جانب تطوير مهارات الاستماع والحوار والتعبير الإبداعي والحل الجماعي للمشكلات.



تهدف الورشة، التي تستمر لمدة شهر، إلى تمكين المجموعة المشاركة من التعرف على مصادر القوة والدعم الخاصة بهم وتطويرها، والتي بدورها تساعد في أوقات الصعوبات والأزمات، من خلال التركيز بشكل خاص على معالجة تأثير العنف المبني على النوع والجنس في الحياة اليومية.