سما المصري تكشف سر ارتدائها الحجاب في مهرجان القاهرة السينمائي

اعتادت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على إثارة الجدل خلال ظهورها في المهرجانات الفنية وبالتحديد مهرجان القاهرة السينمائي من كل عام.



واختارت سما المصري، لإطلالتها في المهرجان في دورته الـ 41، الحجاب، وفستان فضي ضيق، وكشفت في تصريحاتها على السجادة الحمراء، سر ظهورها بالحجاب قائلة: "شعري اتحرق في الكوافير كما إن الحجاب نوع من التغيير".



وكانت سما المصري، قد كشفت قبل حفل افتتاح المهرجان بساعات قليلة عدم قدرتها على الحصول على دعوة لحفل افتتاح المهرجان.



ومع حالة الجدل التي تثيرها سما كل عام بعد مشاركتها، تخرج إدارة المهرجان لتؤكد أنها لم ترسل لسما دعوى للمشاركة في المهرجان.

