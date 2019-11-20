الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدمة محمود السعدنى الأولى فى مبارك

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:16 م
محمود السعدنى
محمود السعدنى
طباعة
حكى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان" قصة لقاء جمع بين الساخر الكبير محمود السعدنى والرئيس الأسبق حسنى مبارك.

وكان "السعدنى" عاد لمصر بعد اغتيال الرئيس السادات، واستقبله "مبارك"، وشهد الساخر الكبير بأن "مبارك الرجل، الذي أشعر بأنني لن أدخل السجن في ظله إلا إذا ارتكبت جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد"، كما رأى أنه "لا يحقد ولا يغتاظ، وليس من النوع الذي يجز على أسنانه".

ومع رواية "هيكل":
جاءنى الكاتب الكبير والساخر الأكبر الأستاذ «محمود السعدنى»، مرَّ على مكتبى دون موعد يقول «إنه لا يريد غير خمس دقائق وسوف ينصرف بعدها»، ودخل «محمود السعدنى» إلى مكتبى، وسحبني من يدي إلى شرفة مكتبي يقول لي بصوت هامس:
ــ «مصيبة.. كنت عند الرئيس «مبارك» الآن».
وأبديت بالإشارة تساؤلا مؤداه، وأين المصيبة؟!
وراح «محمود السعدنى» يروى:
جلست مع الرئيس ساعة كاملة كلها ضحك ونكت، وعندما حان موعد انصرافى سألته مشيرا إلى المقعد الذى كان يجلس عليه:
ــ يا ريس.. ما هو شعورك وأنت تجلس على الكرسى الذى جلس عليه «رمسيس الثانى» و«صلاح الدين» و«محمد على» و«جمال عبدالناصر»؟!!
بماذا تظنه أجاب علىَّ؟!
ولم ينتظر «محمود السعدنى»، بل واصل روايته:
نظر إلى الكرسى الذى كان يقعد عليه، والتفت إلىَّ وسألنى:
هل أعجبك الكرسى؟!
إذا كان أعجبك، فخذه معك.
ويخبط «محمود السعدنى» كفا بكف ويقول:
«وخرجت وطول الطريق لم أفق من الصدمة ــ الرجل لم يستطع أن يرى من الكرسى إلا أنه كرسى، لم يدرك المعنى الذى قصدت إليه».
وحاولت طمأنة «محمود السعدنى»، وأنا نفسي لا أشعر بالاطمئنان، وكان تعليقى:
ــ الحق عليك وليس عليه، لماذا تحدثه بالرمز؟! ــ لماذا تفترض أن رئيس الدولة يجب أن يكون عليما «بالمجاز» فى أدب اللغة؟!
وكان تعليق «السعدنى» لفظا واحدا لا يجوز نشره!

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

القصة الكاملة لاصطياد القرش "بهلول" في السويس (صور)

منذ يوم

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

منذ حوالي 6 ساعات

بكفالة 2000 جنيه.. إخلاء سبيل متهمي "التنمر" ضد التلميذ السوداني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

حريق محدود في مبنى تحت الإنشاء بجامعة المنصورة

الصور

image description

أبرز إطلالات الفنانين والفنانات في مهرجان القاهرة السينمائي

image description

50 صورة لإطلالات النجوم في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى

image description

أسوان تستعد لـ"منتدى السلام والتنمية" ديسمبر المقبل

image description

رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول

image description

"نقل الإسكندرية" توافق على إنشاء خطوط جديدة

الأكثر قراءة

مصادر: 9 وزراء يودعون الحكومة في التعديل المرتقب

سما المصري ترتدي الحجاب في "القاهرة السينمائي" (صور)

البحقيري يعترف أمام النيابة بـ"فيديو البلطجة"

وقائع "المتعة الحرام" في "فيلا الشذوذ" بالتجمع الخامس

أيام زمان

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

«بهايم».. محمود عبد العزيز يتحدث عن عائلته

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

ads

نجم الساعة

«أنا قلت عايز حمار فجابوك».. سر إهانة يوسف شاهين لحمدي أحمد

الصحة

الإكثار من السكريات يسبب التهابات المعدة

مواصفات وأسعار هاتف شاومي الجديد Redmi Note 8 Pro

كيف تنظف بشرتك فى دقيقة

دراسة تكشف عن أمل جديد لمرضى سرطان الأطفال

الرئيس نيوز

تركي آل الشيخ: رونالدينيو سيشارك في بطولة "Teq ball" بالسعودية

"حماة الوطن": وعي الشباب خطوة حاسمة لمواجهة حروب الجيل الرابع

سما المصري تظهر بالحجاب فى مهرجان القاهرة السينمائي

باحث سياسي لبناني: ما يقوم به "عون" مخالف للدستور

منوعات

طريقة جديدة لتنظيف السجاد من الشعر

عوامل تساعد على نجاح العلاقة الزوجية

الأشعة المقطعية تزيد خطر سرطان الغدة الدرقية واللوكيميا

موجات دماغية تتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور أعراضه

كشكول

أول تعليق لـ"التعليم" على وفاة طالب داخل مدرسته بالقليوبية

افتتاح معرض "إيقاع" للطلاب الهواة بفنون جميلة حلوان

"وكيل تعليم دمياط" يفتتح معرض تدوير مخلفات البيئة بفارسكور

نائب الأزهر للدراسات العليا يضع ضوابط الترقيات والبحث العلمى

إسلام سياسي

اكتشاف مقبرة داعشية جديدة في العراق

"فتحية حساني".. أشهر داعشية مغربية لا تزال معتقلة في سوريا

الهروب الكبير.. عناصر داعش تزور جوازات السفر لضرب أوربا

جهادي سابق يفضح عمالة توكل كرمان لإسرائيل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
طرق الأبواب فى قضية تزوير الكتاب« 1»
سيد عبدالقادر
براءة فتاة العياط.. إنذار للذئاب البشرية
جلال حمام
مشاهدات فى تحصيلات شركات الكهرباء
صفوت البياضي
دعوة لاكتشاف الذات
المزيد

الثقافة

صدمة محمود السعدنى الأولى فى مبارك

كيف كانت علاقة "الولد الشقى" بالمسرح؟

رائحة أنيس.. رحلة البحث عن حقيقة بيع تراث «الفيلسوف»

"إنت عازم الجورنال كله".. حكاية مقلب "الولد الشقي" مع "الشناوي"

صفحتنا ع الفيس بوك