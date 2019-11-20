حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تنخرط في فريق أو مجموعة وتقوم بمهمة مشتركة مع الآخرين، وتشعر بالأمان في هذا اليوم الواعد بصفحة جديدة.



عاطفيًا: تأثيرات ايجابية تعيد إلى حياتك الشخصية الفرح والاندفاع، ما يتيح لك فرصة إعادة السلام لعلاقات تدهورت، أو للمصالحة مع حبيب اختلفت معه.



صحيًا: خفف قدر المستطاع النوم بعد العشاء مباشرة، وحاول أن تقوم بنزهة خفيفة مدة ربع ساعة على الأقل، وانتظر بعض الوقت ريثما تهضم المعدة جزءاً من الطعام.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

