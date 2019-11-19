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عالم

غنيم: شرعنة بومبيو لمستوطنات الاحتلال خرق للقانون الدولي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:11 م
مازن غنيم
مازن غنيم
مروة عنبر
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قال رئيس سلطة المياه في فلسطين، مازن غنيم، إن اعتبار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الاستيطان الإسرائيلي شرعي لا يخرق القانون الدولي، هو في حد ذاته خرقٌ للقانون الدولي من قبل مبعوث ترامب.

أضاف غنيم، في بيان، حصلت «الدستور» على نسخة منه، أن أكثر من 30 مليون متر مكعب من المياه العادمة غير المعالجة تتدفق من المستوطنات غير الشرعية لتلحق أضرارًا وخيمة على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وتساءل غنيم ماذا يمكن أن يكون أكثر خرقًا من أن يُحرم شعبٌ كامل من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي؟، والمتمثلة في حقه بالحصول على مياه آمنة ونظيفة، ففي الوقت الذي يسيطر ويتحكم الاحتلال في أكثر من 85% من المصادر المائية الفلسطينية، لخدمة مستوطناته غير الشرعية، تصل حصة المستوطن إلى أكثر من ٧ أضعاف المواطن الفلسطيني، الذي لا تصل حصته في الكثير من الأحيان إلى نصف الحد الأدنى الموصى به من منظمة الصحة العالمية.

وطالب رئيس سلطة المياه في فلسطين، الأمم المتحدة الأخذ بنتائج هذه التقارير بجدية والتحرك الفعلي لوقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الفلسطينيين بجميع الأدوات والوسائل، والتي تعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، مشيدًا بتصريحات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في فلسطين أن الماء أصبح رمزًا قويًا للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في فلسطين، وإن سياسة إسرائيل المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية الفلسطينية يعني عدم قدرتهم على التمتع بحقهم في التنمية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة أصبحت تعترف بشرعية مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة للقرارات الدولية.

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