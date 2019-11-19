بلاغ للنائب العام ضد مخرج مسرحية "ريا وسكينة تاني"

تقدم السيناريست أحمد عاشور، ببلاغ للنائب العام ضد المخرج حسام الدين صلاح مصطفى، مخرج مسرحية "ريا وسكينة تاني"، يتهمه بالسب والقذف والتشهير.



وقال عاشور، في بلاغه، إنه أثناء متابعته لموقع "فيسبوك"، فوجئ بالمشكو في حقه، يصفه بالعديد من الأوصاف المهينة، مثل "المختل عقليًا وفنيًا"، و"النكرة".



وكان عاشور، تقدم قبل أيام بشكوى رسمية إلى هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، اتهم فيها صناع مسرحية "ريا وسكينة تاني"، المؤلف والمنتج مصطفى سالم والمخرج حسام الدين صلاح، بسرقة فكرة فيلمه، الذي شرع في تصويره المخرج عبدالقادر الأطرش.



وقال عاشور، في الشكوى التي قدمها الخميس الماضي، إنه حصل على ترخيص من الرقابة بالسيناريو تم تجديده عام 2017، بشرط وضع عبارة بـ"أن جميع وقائع الفيلم وفكرته من وحي خيال المؤلف وليس لها علاقة بالواقع أو التاريخ".



وأضاف في شكواه، أنه فوجئ بأن شركة المؤلف مصطفى سالم وزوجته الفنانة بدرية طلبة أنتجت مسرحية باسم "ريا وسكينة تاني"، وتعرض في الإسكندرية حاليا، وقدمت نفس فكرة الفيلم، التي تعتمد على تبرئة أشهر سفاحتين في مصر "ريا وسكينة"، وقد نسبها المؤلف مصطفى سالم لنفسه دون أذن منه.



وطالب عاشور الرقابة على المصنفات الفنية، بالتحقيق في الأمر.

