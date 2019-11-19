الباز: مُنفذ عملية معهد الأورام الإرهابية كان يستهدف مسؤول كبير بالدولة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عملية معهد الأورام الإرهابية كان الهدف منها استهداف مسئول كبير، ولكنه قبل الحادث غادر مقره مبكرا.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الشخص الذي كان يقود السيارة المفخخة لم يقم هو بالتفجير، ولكن عندما حدثت مشادة بينه وبين سائق المكروباص، انفجرت العبوة الناسفة بالخطأ.

وأكد "الباز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل وسط تهديدات كثيرة، فهناك منصات إعلامية داخلية وخارجية طوال الوقت منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن تحاول هدم كيان السيسي.