رفع الجلسة العامة.. وعبدالعال: "ربما نعقد جلسة طارئة قبل 8 ديسمبر"
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 06:49 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
رفع الدكتور علي عبدالعال منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال عبدالعال ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر.
وأضاف عبدالعال: "ربما يتخلل تلك الفترة جلسة طارئة أو عاجلة".
وقال عبدالعال ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر.
وأضاف عبدالعال: "ربما يتخلل تلك الفترة جلسة طارئة أو عاجلة".