رفع الجلسة العامة.. وعبدالعال: "ربما نعقد جلسة طارئة قبل 8 ديسمبر"

‎رفع الدكتور علي عبدالعال منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.



وقال عبدالعال ترفع أعمال الجلسة على أن تعود للانعقاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية عشرة يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر.



وأضاف عبدالعال: "ربما يتخلل تلك الفترة جلسة طارئة أو عاجلة".