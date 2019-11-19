السعال (الكحة) رد فعل من الجسم في مواجهة تلوث الهواء، أو مسببات الحساسية، أو الجراثيم المسببة للعدوى التنفسية.

ويسعل الإنسان بشكل اعتيادي، لكن استمرار السعال المتكرر لـ 3 أيام يعني وجود "سعال مزمن".

وينقسم السعال إلى نوعين: جاف ومصحوب ببلغم، ويستمر لدى البالغين 8 أسابيع، ولدى الأطفال 4 أسابيع، وإذا كان هناك صفير مع السعال لدى الطفل يعتبر ذلك إشارة لعدوى خطيرة.

أسباب استمرار السعال المزمن أكثر من المعتاد:

الحموضة وحرقة المعدة وارتجاع حمض المريء.

الحساسية والربو.

زيادة البلغم وانسداد مجرى التنفس بأجزاء عالقة منه.

الكافيين والكحول من عوامل استمرار السعال المزمن.

ارتفاع مستوى الرطوبة أو زيادة الجفاف.