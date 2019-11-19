عبدالعال يحتكم للدستور للرد على إلزامية نشر الاتفاقيات بالجريدة الرسمية
الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 04:26 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
احتكم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، للمادة 151 من الدستور والتي تنص صراحة على شريطة النشر في الجريدة الرسمية.
وقال عبدالعال إن المادة صريحة، ولذلك لابد أن تكون مادة النشر في كل اتفاقية، لأن هذا شرط أن تكون في حكم القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لاتفاقيات مقدمة من الحكومة.
وقال عبدالعال إن المادة صريحة، ولذلك لابد أن تكون مادة النشر في كل اتفاقية، لأن هذا شرط أن تكون في حكم القانون.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لاتفاقيات مقدمة من الحكومة.