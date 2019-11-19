الخميس.. انطلاق عرض "ظل الحكايات" على مسرح الغد

يفتتح البيت الفنى للمسرح، برئاسة المخرج إسماعيل مختار، عرض "ظل الحكايات" فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس ٢١ نوفمبر الجارى على قاعة مسرح الغد بمسرح البالون.



"ظل الحكايات" من إنتاج فرقة مسرح الغد، برئاسة الفنان سامح مجاهد، البطولة للفنانين" رامي الطمباري، محمود الزيات، عبير الطوخي، خالد محايري" بالاشتراك مع الفنانين "أسامة جميل، محمود خلفاوي، غادة صفوت، علي أيمن".



المسرحية ديكور وملابس محمد فتحي، عرائس وماسكات فتحي مرزوق، موسيقي وألحان د. صلاح مصطفي، رؤية سينمائية طارق شرف، مساعدو الإخراج تامر بدير وعمر الشحات، مخرج منفذ هشام فاروق، تأليف وأشعار إبراهيم الحسيني، إخراج عادل بركات.