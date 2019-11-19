"ترحال" على مائدة المركز الثقافي بأرض الجولف.. ٢٨ نوفمبر

يستضيف المركز الثقافي بأرض الجولف، أمسية ثقافية تناقش فيها الروائية مروة سمير رائعتها الجديدة "ترحال" الصادرة عن دار رواق للنشر والتوزيع، يديرها الشاعر محمود فهمي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الخميس ٢٨ نوفمبر الجاري.



تتناول الرواية قصة الصحفية سارة التي تعرضت لتجربة خطف قاسية في صغرها، عاشت سنتين تشحذ على الأرصفة، وعندما عادت بمعجزة لأمها فوجئت أنها لم تتعرف عليها. طاردها إحساس بالغربة واللا انتماء، إلى أن فتحتْ قضية شائكة، مدفوعة بوجعها الإنساني، لعلّها تُنقذ من وقعوا في نفس مصيرها.



وفي حبكة مذهلة مليئة بالمفاجآت؛ تتناول الكاتبة العمل بطريقة متميزة ورؤية جديدة متعمقة بمهارة مع لغة رائعة ومشاعر عميقة وسرد شيق مفعم بالحب والإنسانية.



"ترحال" هي الرواية الثالثة لمروة سمير بعد روايتها الأولى "خطايا الشهد" التي صدرت عام 2014، ورواية "رمية حجر" التي صدرت عام 2018.