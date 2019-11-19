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تكنولوجيا

يُحتمل وجود حياة به.. علماء يرسمون خريطة لـ "تيتان" قمر زحل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:52 ص
جريدة الدستور
وكالات
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كشف علماء اليوم الثلاثاء، عن أول خريطة جيولوجية عالمية لتيتان قمر كوكب زحل تشمل سهولا شاسعة وكثبان مواد عضوية مجمدة وبحيرات من الميثان السائل، مما يُلقي الضوء على عالم غريب يعد مرشحا قويا للبحث عن وجود حياة خارج كوكب الأرض.
ورُسمت الخريطة بناء على معلومات رادار وأشعة تحت الحمراء وبيانات أخرى جمعتها مركبة كاسيني الفضائية التابعة لإدارة الطيران والفضاء (ناسا) الأمريكية التي درست زحل وأقماره في الفترة ما بين 2004 و2017، وتيتان الذي يبلغ طول قطره 5150 كيلومترا هو ثاني أكبر قمر في المجموعة الشمسية.
وتلعب المواد العضوية، وهي مكونات كربونية ضرورية لحياة الكائنات الحية الدقيقة، دورا مهما على تيتان.
وقالت روسالي لوبيز عالمة جيولوجيا الكواكب في مختبر الدفع النفاث الجوي التابع لناسا في كاليفورنيا "المواد العضوية مهمة جدا لاحتمالية وجود حياة على سطح تيتان، والذي يعتقد الكثير منا أنها تطورت على الأرجح داخل محيط من المياه السائلة تحت القشرة الجليدية لتيتان".
وأضافت لوبيز، التي ترأست البحث المنشور في دورية نيتشرز أسترونومي "نعتقد أن المواد العضوية يمكنها التغلغل إلى مياه المحيط في الأسفل مما يمكن أن يوفر العناصر الضرورية اللازمة للحياة إذا ما تطورت هناك".
وتنفث السحب على تيتان هيدروكربونات مثل الميثان والإيثان في صورة سائلة بسبب المناخ البارد للقمر.
وتتكون السهول، التي تغطي 65 % من سطح تيتان، والكثبان،التي تشكل 17 % من سطحه، من شذرات متجمدة من الميثان ومواد هيدروكربونية أخرى منبسطة على أقاليم خطوط العرض المتوسطة والاستوائية على التوالي.
ويأتي رسم الخريطة قبل سبعة أعوام من الموعد المقرر لإرسال وكالة الفضاء الأمريكية بعثتها دراجونفلاي وهي مركبة مسيرة متعددة الدوران لدراسة كيميائية تيتان واستدامة الحياة عليه.
ومن المقرر إطلاق دراجونفلاي في 2034.

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