الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 الموافق 22 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طبعة عربية جديدة لــ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية"

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:43 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثا في طبعة جديدة عن دار التكوين٬ النسخة العربية لكتاب آلن كاردي٬ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية" من ترجمة جورج حداد٬ ومراجعة حسن عودة.

وبحسب الناشر أضاء «كتاب الأرواح» مرحلة حاسمة في الارتقاء البشري، مرحلة نضوج الإنسان عقليًا وروحيًا، رغم أن الثقافة العصرية قللت من قيمة الكتاب، بمقتضى المفترضات الدينية، فإنه يندمج تاريخيًا في مساق تطورنا الثقافي.

طيلة قرن كامل، قرأ هذا الكتاب الأرواحيّون وحاربهُ اللاأرواحيون، ولم يفلت من محرقةِ المحاكم الدينية في ميدان عام.

نُشر الكتاب لأول مرة في باريس 18 أبريل سنة 1857، وظهرت الطبعة الثانية والنهائية سنة 1860. بين هاتين الطبعتين، تطورت الحركة الأرواحية في فرنسا والعالم، وفي المدة نفسها وظهرت منظمات أرواحية عديدة، ومنشورات مخصصة تتناول تعاليم الأرواح في العالم كله، لقد بدأ العهد الأرواحي.

ويُعد«كتاب الأرواح» أول كتاب يسلك مجرى فلسفيًا جديدًا هو الدراسة النقدية للعقائد. غرضهُ الأساسي هو الارتقاء، وطبيعة هذا الارتقاء جدلية، خدمة للعقول التي تريد النور.

وأعاد هذا الكتاب وحدة المعارف على نحو وثيق بحيث يتوافق الإيمان مع العقل، ويبرز كلاهما الهيكل الثلاثي الأركان الذي يكوّن المذهب الأرواحي، العلم والفلسفة والدين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة شقيق رئيس الإمارات وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالجيزة

منذ حوالي 17 ساعة

كيف تاجر "المُضلل" أحمد البحقيري بقضية الطالبة مريم والتواصل مع قنوات الإرهاب؟ (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل برنامج تسجيل القراءات الموحد لفواتير الكهرباء

الصور

image description

بالصور .. نجوم الفن بالعرض الخاص لفيلم ماتروشكا بالمركز الثقافي الروسي

image description

اجتماع الوزراء بشأن تطوير سوق العتبة التاريخي

image description

استكمال أعمال الترميم بعزبة الأفراد بمطروح

image description

"التوعية بخطورة الإدمان" ندوة لطب المنصورة بمدرسة ثانوية

image description

انطلاق أعمال الجلسة الثالثة بمؤتمر شباب الدقهلية

الأكثر قراءة

الباز يكشف كواليس التعديل الوزاري المرتقب

الطفل الجنوب سوداني ضحية العنصرية: ماكنوش بيهزروا معايا

تعليق ناري من مدحت العدل بعد الهجوم على صابرين بسبب الحجاب

تركى آل الشيخ يكشف تفاصيل إنتاجه مسلسل عربى عالمى

أيام زمان

سيرة الغريب.. حكاية الوجه الصوفي لأحمد زكي

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

اعترافات زير نساء سابق.. عبد المنعم ابراهيم يرد على 4 اتهامات

اعترافات صباح مع الكاهن: بولس ضحّى بالرهبنة من أجلي.. والأطرش علق صورتي على صدره 20 عامًا

ads

نجم الساعة

مفاجأة: صحفي مصري حكم مقاطعة في اليونان 3 أيام.. وهذه قصته

الصحة

التحول من السجائر إلى التدخين الاليكتروني أفضل للقلب

خلل جيني نادر يجعل الإنسان أكثر عرضة لموت القلب المفاجئ

الصيام المتقطع يحسن صحة مرضى القلب

كيف تُنقص وزنك فى الشتاء؟

الرئيس نيوز

بيان هام من الخارجية بشأن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

مهرجان القاهرة يعرض فيلم تسجيلي لتكريم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله

تركيا تهدد بالحرب وأوغلو يهدد بعدوان عسكرى جديد على سوريا

بالفيديو.. أحمد موسى ينقد المنتخب بعد التعادل مع جزر القمر

منوعات

شيماء تشجع الفتيات على مغامرات الصحراء: عيشوا الحياة الطبيعية

كلب مستنسخ بـ144 ألف دولار يُنقذ عجوزين من طائرة

انهيار جسر معدني معلق بفرنسا

الثلوج تقطع الكهرباء عن 33 ألف منزل بفرنسا

كشكول

طالبة بكلية الاقتصاد تهدي شيخ الأزهر لوحة فنية شخصية

جامعة الوادى الجديد تختتم البرنامج التدريبى "تدرب وافتح مشروعك"

وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة

أولياء أمور يقتحمون مدرسة في كفر الشيخ بالشوم والسكاكين

إسلام سياسي

المقاول الأجير يجتمع بقادة الإرهابية في لندن للتحريض ضد مصر

منير يعترف "لقاء قادة الإخوان بالإيرانيين صحيح والعلاقة معهم لن تتغير"

وثائق لداعش تكشف استخدام عناصره تركيا كمعبر

الإعلامي مايكل مورجان: مشروع جديد لحظر الإخوان أمام الكونجرس الأمريكي قريبا.. (حوار)

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر.. G20.. وإفريقيا
مؤمن المحمدي
الضحك من غير سبب
القس. رفعت فكرى
أصحاب العقول الراجحة
لواء.حمدى البطران
المكتبات العامة
المزيد

الثقافة

طبعة عربية جديدة لــ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية"

اليوم.. عرض فيلم "Dont look now" بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

"لو كان لى قلبان" كتاب يتيح تتبع الأحداث وتحولاتها فى المنطقة والعالم

ماذا يقرأ رؤساء قطاعات وزارة الثقافة؟

صفحتنا ع الفيس بوك