طبعة عربية جديدة لــ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية"

صدرت حديثا في طبعة جديدة عن دار التكوين٬ النسخة العربية لكتاب آلن كاردي٬ "كتاب الأرواح.. فلسفة روحانية" من ترجمة جورج حداد٬ ومراجعة حسن عودة.



وبحسب الناشر أضاء «كتاب الأرواح» مرحلة حاسمة في الارتقاء البشري، مرحلة نضوج الإنسان عقليًا وروحيًا، رغم أن الثقافة العصرية قللت من قيمة الكتاب، بمقتضى المفترضات الدينية، فإنه يندمج تاريخيًا في مساق تطورنا الثقافي.



طيلة قرن كامل، قرأ هذا الكتاب الأرواحيّون وحاربهُ اللاأرواحيون، ولم يفلت من محرقةِ المحاكم الدينية في ميدان عام.



نُشر الكتاب لأول مرة في باريس 18 أبريل سنة 1857، وظهرت الطبعة الثانية والنهائية سنة 1860. بين هاتين الطبعتين، تطورت الحركة الأرواحية في فرنسا والعالم، وفي المدة نفسها وظهرت منظمات أرواحية عديدة، ومنشورات مخصصة تتناول تعاليم الأرواح في العالم كله، لقد بدأ العهد الأرواحي.



ويُعد«كتاب الأرواح» أول كتاب يسلك مجرى فلسفيًا جديدًا هو الدراسة النقدية للعقائد. غرضهُ الأساسي هو الارتقاء، وطبيعة هذا الارتقاء جدلية، خدمة للعقول التي تريد النور.



وأعاد هذا الكتاب وحدة المعارف على نحو وثيق بحيث يتوافق الإيمان مع العقل، ويبرز كلاهما الهيكل الثلاثي الأركان الذي يكوّن المذهب الأرواحي، العلم والفلسفة والدين.