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حوادث

ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة الشقق السكنية فى السلام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 01:22 ص
جريدة الدستور
داليا عبد الباسط
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، من ضبط 3 عاطلين كونا تشكيلًا عصابيا لسرقة الشقق السكنية في السلام.

كانت البداية، عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغًا من "فريد ع"، 55 سنة، يفيد باكتشافه سرقة مبلغ مالي 33 ألف جنيه وهاتف محمول من داخل شقته السكنية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 558 لسنة 2019 م، جنح القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة "حامد. م"، 28 سنة، و"خالد. ح"، 23 سنة، عاطل، "مصطفى. ط" 35 وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر ملحق للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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