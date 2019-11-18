بالصور.. ملصقات لتحديد موعد إلقاء القمامة بجمرك الإسكندرية

واصلت إدارة الرصد البيئى وضع ملصقات لتحديد مواعيد إلقاء القمامة، والتي قد أعلن عنها حي الجمرك بالإسكندرية، والخاصة بمواعيد إلقاء القمامة الخاصة بالمحلات والمنشأت، والتي تم تحديدها من الساعه 9 إلى 12 مساء، وأيضًا وضع ملصقات لإلزام أصحاب المحلات بوضع صندوق قمامة أمام كل محل، وذلك تفعيلا لقرار المحافظ رقم 1570.



وأشار بيان صادر عن حي الجمرك برئاسة نجوى أمين، رئيس الحي، تم طبعه على الملصقات، أنه على المنشآت والمحلات بوضع صناديق قمامة أمامها لاحتواء ما ينتج عنها من مخلفات، وفي حالة المخالفة يوقع غرامة قدرها 1000 جنيه وتضاعف في حالة عدم الاستجابة على أن تصل الإجراءات المترتبة على المخالفة أكثر من ثلاث مرات إلى غلق المحل أو المنشأة المخالفة.