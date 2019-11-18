احتفال عائلي بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي.. فيديو

احتفل الفنان أحمد حلمي، وزوجته الفنانة منى زكي، بعيد ميلادهما، والذي يوافق اليوم 18 نوفمبر، بحفل عائلي جمعهما بأطفالهما.



ونشرت منى زكي، فيديو من الاحتفال عبر خاصية "الإستوري" بصفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، والذي ظهر فيه قالب تورتة، وصورتها وهي وحلمي وهما يغنيان لبعضهما أغنية عيد الميلاد الشهيرة.



وكان جمهور النجمين، قد نظما احتفالا على مدار الأيام الماضية بعيد ميلادهما عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن نفس اليوم يتوافق مع عيد ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي.



واحتفلا أحمد حلمي، ومنى زكي، مؤخرًا بحصولهما على نجمة في ممر المشاهير بدبي، ليكون أول نجمين يحتفلان بإطلاق نجمتهما في مصر، ومن المقرر أن يضم الممر 500 نجمة لكبار النجوم في مصر والوطن العربي والعالم، وكل عام يتم تكريم بعض النجوم بنجمة المشاهير.



يذكر أن منى زكي وأحمد حلمي، تزوجا في 2002، وأنجبا لي لي وسليم ويونس.

