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فن

محمد نور يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:10 م
المطرب محمد نور
المطرب محمد نور
حسن أمين
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يواصل المطرب محمد نور تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد، بعد النجاح الذي حققه في "مسا مسا" العام الماضي.

وقال نور في تصريح لـ"الدستور" إنه يضع حاليا اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد ويسجل الأغنيات الأخيرة من الألبوم استعدادا لطرحه في الأسواق خلال العام المقبل 2020.

وأضاف أنه لم يستقر حتى الآن على الاسم النهائي للألبوم، مشيرا إلى أن أغنياته ستكون متنوعة وجديدة على مستوى الكلمات والموسيقى وسيحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

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