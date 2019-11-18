الأنبا بفنوتيوس يفتتح كاتدرائية مارجرجس بسمالوط

افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط بالمنيا أمس في القداس الإلهي، كاتدرائية مارجرجس بعد تجديدها على مساحة ١٧٠٠ متر، وأيضا مبنى الخدمات وبه عدد ٢ كنيسة ومسرح وفصول تربية كنسية.



وصلى نيافته الأسبوع الماضي أول قداس إلهي في كاتدرائية الملاك ميخائيل بقرية العمودين وعلى مساحة ١٧٠٠ متر وبها مبنى خدمات مثل المشار إليه من قبل وسط فرحة كبيرة من أقباط الإيبارشية.