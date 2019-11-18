الإسكان: قدمنا تقريرًا لمجلس الوزراء بشأن استقبال الأمطار

كشف وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، عن أن وزارة الإسكان قدمت تقريرا وافيا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن تقييما للموقف والاستعدادات وغير ذلك من الأمور الخاصة بالعمل علي استعدادات كل الأجهزة لاستقبال الأمطار أو الكوارث لا قدر الله.



وأضاف الوزير: "ليس معني أنك مستعد لمواجهة الكوارث والأمطارأنه لن لن تحدث مشاكل أو تستطيع تلافي المشاكل والتصدي لها خاصة أننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لتلافي المشكلات ما تم من جهد هو في إطار المتاح لأن حجم الأمطار كان أكبر بكثير جدا من الإمكانيات المتاحة، لذلك تم اللجوء إلى سيارات الجيش والشرطة وغيرها من المؤسسات والوزارات لأن إمكانيات المحليات لا يمكن أن تستوعب هذا الأمر".



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة المشتركة المشكلة برئاسة سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب لبحث موضوع (غرق بعض الشوارع نتيجة الأمطار).