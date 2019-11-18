تشكيل لجنة برلمانية لدراسة مشكلة الترع ومساقى الأراضى بالبحيرة

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، تشكيل لجنة من مسئولي الري بمحافظة البحيرة، والنائبين أحمد العرجاوى ومحمود هيبة، وذلك لدراسة مشكلة الترع ومساقى الأراضى الموجودة في النهايات.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، بشأن عدم الالتزام بتطوير الترع ومساقى الري للأراضي الموجودة في النهايات، والتي نفذ مشروع تطوير الري بمركز أبوحمص محافظة البحيرة لخدمتها.



كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تطوير القناطر الخيرية، حيث قررت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع.



وناقشت اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بقرية شربين بمحافظة الدقهلية.



وكذلك تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن قيام الضرائب العقارية بتحصيل ضرائب من الفلاحين نظير مشروع الري المطور بأراضيهم بمركز ديرب نجم- محافظة الشرقية على الرغم من عدم تشغيله.