طاقة البرلمان توافق على تعديلات الحكومة على بروتوكول "كيوتو"

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة النائب طلعت السويدى، على مشروع قرار الحكومة بشأن التعديلات المدخلة على بروتوكول "كيوتو" الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، والمعتمدة في ديسمبر 2012.



وتهدف التعديلات إلى إنشاء فترة التزام ثانية تبدأ من عام 2013 وتنتهى عام 2020، تتضمن التزام الدول المتقدمة بخفض كمية محددة من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لديها.



وقال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب طلعت السويدى، أن إنشاء فترة الالتزام الثانية لا ترتب أية التزامات إضافية على الدول النامية المنضمة للبروتوكول، بل تعطى إمكانية لتلك الدول للمشاركة فى آلية التنمية النظيفة، والاستفادة بما يتم إتاحته من خلالها لنقل التكنولوجيا للدول النامية.



وأضاف السويدى، أن التعديلات تعد إحدى أهم أوراق الضغط على الدولة المتقدمة للتأكد من تنفيذ التزاماتها لفترة ما قبل عام 2020، والمتمثلة فى خفض الانبعاث وتقديم الدعم المالي والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.