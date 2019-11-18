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مصر

السيسى لنائب رئيس "مرسيدس": لديكم فرصة ضخمة لتنمية مشروعاتكم فى مصر

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 02:24 م
السيسي
السيسي
وسام عطية
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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بمقر إقامته ببرلين، إيكارت فون كلايدن، نائب رئيس شركة "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار.

وأكد السيسي سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات، وما يتضمنه ذلك المجال من آفاق مستقبلية واعدة، وذلك في ضوء ما تتمتع به السوق المصرية من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.

وأشار إلى انفتاح مصر للتعاون مع شركة "مرسيدس بنز"، خاصةً في ظل الخبرة العريضة للشركة الألمانية في هذا المجال، فضلًا عن أن مصر تعد من كبرى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلي جذب اهتمام العديد من كبرى الشركات في العالم للعمل فى مصر، ولذلك فإن شركة "مرسيدس" العالمية لها فرص ضخمة لتنمية مشروعاتها وتعاونها المشترك في مصر.

من جانبه؛ أكد "فون كلايدن" حرص شركة "مرسيدس بنز" على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لا سيما في ظل ما تتمتع به الشركة من تاريخ ممتد في السوق المصرية، مشيدًا في هذا الخصوص بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تشجيع مناخ الاستثمار الأجنبي، وتعزيز عملية توطين الصناعات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلي حرص السيد الرئيس على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أية عقبات في هذا الإطار، وهو الأمر الذي يتسق مع نهج الشركة، منوهًا بأن السوق المصرية تعتبر حاليًا إحدى كبرى الأسواق في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو ما يفتح الآفاق لقيام الشركة الألمانية بدراسة تطوير نشاطها المستقبلي في مصر.

وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد استعراضًا لخطط شركة "مرسيدس بنز" للتعاون مع مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة، سواء الكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز.

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