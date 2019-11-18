أمطار غزيرة فى البحر الأحمر.. وتوجيهات لـ"الإسعاف" بالاستعداد

شهد طريق «القصير- قفط» الصحراوي جنوبي محافظة البحر الأحمر، هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة.



وأكدت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة أخطار السيول على المحافظة.



وأشارت «عطية» إلى تمركز جميع المعدات في المناطق التي تواجه خطر السيول وتكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف ونشر المعدات بنقاط التمركز لمجابهة السيول.



وطالبت نائب المحافظ مرفق الإسعاف باستمرار رفع درجة الاستعداد، وتجهيز عربات الدفع الرباعي، والتي تم صرفها حديثًا، وشددت على ضرورة تجهيز منازل الشباب ومراكز الشباب، لتكون جاهزة لاستقبال المواطنين في حالة إغلاق الطرق.