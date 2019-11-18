العمدة: مصر تتجه للصناعة بشدة في الفترة الأخيرة بعد مبادرة السيسي

قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدفع الصناعة الوطنية وتوفير السلع تعتبر مبادرة من ضمن مبادرات وآليات وإجراءات قامت بها الدولة المصرية لتعميق وزيادة مكون الصناعة كمساهمة في الناتج المحلي لأكثر من 17%.



وأضاف العمدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، أن مصر تتجه للصناعة بشدة في الفترة الأخيرة وبالتالي فأنه يتم الحديث عن أهمية قطاع الصناعة وزيادة الاستثمار في هذا القطاع الهام.



وأوضح، أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بعدد من المبادرات لزيادة حصة القطاع الخاص في القطاع الصناعي وأيضًا كان هناك سعي بكل الطرق لزيادة الصادرات الصناعية المصرية، والتي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.