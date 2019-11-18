"الأمراض غير المعدية" ندوة في صحة المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، ندوة تحت عنوان "الأمراض غير المعدية"، بحضور عدد من طلاب كلية الآداب قسم الدراسات السكانية بمقر إدارة الثقافة الصحية، وذلك في إطار رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب والارتقاء بالسلوكيات الصحية لديهم.



حاضر في الندوة الدكتور محمد أحمد مدير إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، حيث ناقش خلالها التعريف بالأمراض غير المعدية (الضغط – السكر – السمنة) وأسبابها وأعراضها وعلاجها وطرق الوقاية منها.



وأكد مدير إدارة الثقافة الصحية خلال الندوة على أهمية ممارسة الرياضة والغذاء الصحي وتأثيرهما على الصحة العامة للإنسان، مشيرا إلى أهمية التوعية الصحية بالمدارس والكليات ومردودها الإيجابي على الطلاب والمجتمع.