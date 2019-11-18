حظك اليوم.. برج الدلو الإثنين 18 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: لديك يوم مهمّ، حيث تعيش فترة جيّدة فيها أخبار تنتظرها، صباحًا يكون هناك تطورات إيجابية، وقت ملائم للمشاركة والحياة الاجتماعية.



عاطفيًا: الظروف إيجابيّة مناسبة للحب والعواطف وربما لديك لقاءً مميّزًا أو تتواصل وتتكلم وتحاول أن تبدأ بشيء جديد.



صحيًا: تتحسّن صحتك وتميل للاهتمام بمظهرك وتدللّ نفسك فقط تحاشى مواجهة عدوّك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.