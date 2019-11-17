"9 حالات انتحار يوميًا".. الأتراك ينهون حياتهم للتخلص من فقر أردوغان

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، تقريرًا نشرته صفحة "تركيا الآن" والذي يرصد ثالث حالة انتحار أسرة تركية كاملة بسبب الظروف الاقتصادية المتردية.

وأشار "الباز"، إلى أن موقع "تركيا اليوم"، نشر تقريرًا هامًا، حول حالات الانتحار في تركيا، وكشف أنه خلال عام 2018 انتحر 3160 شخصًا، أي بمعدل 9 أشخاص في اليوم الواحد.

ولفت "الباز"، إلى أنه رغم هذه الحالات البشعة للانتحار إلا أن الإعلام المعادي لمصر لا يراها، ويحاول فقط تهويل أي حادثة ولو عابرة أو بسيطة في مصر.