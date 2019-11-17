نبيلة عبيد تزور فجر السعيد في باريس (صورة)

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على زيارة صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بباريس بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.



ونشرت فجر السعيد، صورة لها برفقة نبيلة عبيد، من المستشفى وعلقت عليها قائلة: "في المحن يبان معدن الصديق الوفي من أصدقاء اللحظات الجميله فقط والتسلية... الفنانه الكبيرة نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد لم تتوقف عن السؤال عني منذ بداية أزمتي الى اليوم".



وأضافت: "اتصالاتها يوميًا في الأهل مستمرة وعندما علمت بإني تجاوزت المحنة وبدأت استقبل الزوار تكبدت عناء السفر إلى باريس لزيارتي.. كلمة شكرًا لن تفي بلبلة حقها فمشاعرها تجاهي أسرتني وأتمنى أن ربي يقدرني أرد لها نص جمايلها.. فما أحوج المريض إلى السؤال عنه والكلمة الطيبة.. حبيبتي بلبلة الله لايحرمنا من وجودچ في دنيانا".



وكانت فجر السعيد، قد خضعت لعدد من العمليات الجراحية بعد الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الكويت قبل أن يتم نقلها للخارج لتلقي العلاج.