والد أحد شهداء "الواحات": الحكم بالإعدام على "المسماري" ريَّح قلوبنا

قال صلاح الدين، والد الشهيد الرائد عمرو صلاح شهيد الوحات، إن حكم إعدام عبدالرحيم المسماري "ريح قلوب" أسر الشهداء، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى إعدام كل المتورطين في الحادث، وليس الحكم بالمؤبد لأي منهم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور": "الحمد لله البلد مش بتسيب حق أولادها، لأن شبابنا زي الورد، بيدفعوا من حياتهم لكي يحافظوا على هذه البلد".

وأشار "صلاح الدين"، إلى أن نجله تحدث معه قبل صلاة فجر الجمعة، وأوضح له أنه في عملية بالواحات، وفي الساعة الخامسة عصر الجمعة، علم باستشهاد نجله من التليفزيون.