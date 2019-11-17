خلال أيام.. إعلان سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن أن خبراء الطب الشرعي انتهوا من إعداد التقرير النهائي حول سبب وفاة الفنان هيثم أحمد زكى، خلال نوفمبر الجاري.



وانتهى التقرير عن أن الوفاة لم تكن بسبب تناول جرعة زائدة من المكملات الغذائية لبناء العضلات، ولكن حدثت الوفاة لأسباب مرضية.



وأرسلت مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي للنيابة العامة حول الصفة التشريحية لجثمان الراحل وتحليل العينات المأخوذة من الجثة.



ومن المقرر أن تعلن النيابة العامة سبب الوفاة باعتبارها هي صاحبة القرار فى الدعوى الجنائية خلال الأيام المقبلة.